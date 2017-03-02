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TSK'da 'ByLock' operasyonu

İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla çoğunluğu askeri personel 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'da 'ByLock' operasyonu

İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla çoğunluğu askeri personel 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02 Mart 2017 Perşembe 11:58
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TSK'da 'ByLock' operasyonu

İzmir merkezli 26 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTSKBylockFETÖ
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