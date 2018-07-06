Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı
TBF ile Türk Telekom yayın...
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi
Selçuklu Meydan Mezarlığı arşivlendi

TSE radarları kontrolden geçirecek

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), hız ihlal tespit donanımları (radar) yıl sonuna kadar kontrolden geçirilecek.

TSE radarları kontrolden geçirecek

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), hız ihlal tespit donanımları (radar) yıl sonuna kadar kontrolden geçirilecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:15
0 Okunma
TSE radarları kontrolden geçirecek

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), hız ihlal tespit donanımları (radar) yıl sonuna kadar kontrolden geçirilecek.

TSE'den yapılan açıklamada, kurumun, söz konusu donanımların doğruluğunun tespiti ve muayenesini yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda birçok çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, radarların referans muayene ekipmanlarıyla yıl sonuna kadar kontrolden geçirileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSE Başkanı Adem Şahin, ilgili yönetmelik gereği 1 Temmuz itibarıyla muayenelere başlandığını belirtti.

Şahin, "Ülkemizde yaklaşık 900 hız ihlal tespit donanımı bulunmaktadır. 2019 itibarıyla da periyodik olarak muayeneler gerçekleştirilecek. Muayene sonucunda doğru ölçüm yapanların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapanları ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Standardları EnstitüsüTSERadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
Suç makinesi 'tırnakçı' yakalandı
Suç makinesi 'tırnakçı' yakalandı
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi
Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı
Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı
Eski İzmir Üniversitesinin sahibi tutuklandı
Eski İzmir Üniversitesinin sahibi tutuklandı
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Kalın'dan 'kabine' açıklaması
Kalın'dan 'kabine' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ