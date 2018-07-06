TSE radarları kontrolden geçirecek

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), hız ihlal tespit donanımları (radar) yıl sonuna kadar kontrolden geçirilecek.

TSE'den yapılan açıklamada, kurumun, söz konusu donanımların doğruluğunun tespiti ve muayenesini yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda birçok çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, radarların referans muayene ekipmanlarıyla yıl sonuna kadar kontrolden geçirileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSE Başkanı Adem Şahin, ilgili yönetmelik gereği 1 Temmuz itibarıyla muayenelere başlandığını belirtti.

Şahin, "Ülkemizde yaklaşık 900 hız ihlal tespit donanımı bulunmaktadır. 2019 itibarıyla da periyodik olarak muayeneler gerçekleştirilecek. Muayene sonucunda doğru ölçüm yapanların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapanları ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek." ifadelerini kullandı.