TRT'yi basan albaydan 'Tuzağa düşürüldüm' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada TRT'yi basan ekipte yer alan eski muhafız alay komutanı albay Muhammet Tanju Poshor hakim karşısına çıktı.

Sanık Poshor, darbe girişiminden önce kadrosunun Genelkurmay Başkanlığı Sekreterliğinde olduğunu ancak NATO görevi kapsamında Kosova'da görev yaptığını söyledi.

Demokrasiden yana olduğunu ve darbeci olmadığını iddia eden Poshor, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi tuzağa düşürüldüğünü öne süren Poshor, "Tuzağa düşürüldüm, ikballeri için bize tuzak kuranları lanetliyorum. İnanıyorum ki bunların çirkin yüzleri ortaya çıkacaktır." dedi.

Sanık Poshor, darbe girişiminden bir gün önce yıllık izin için görevli bulunduğu Kosova'dan Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subaylığı makamından tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ileri süren Poshor, söz konusu kişinin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nca yapılacak tatbikatta gözlemci olarak görevlendirildiğini söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine 15 Temmuz'da eski görev yeri Muhafız Alayı'na gittiğini belirten Poshor, sanık eski albay Barış ile görüştüğünü kaydetti.

"Darbe yapıyorsanız yardım edelim"

Poshor, Barış'ın, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın TRT'ye saldırı düzenleyeceği bilgisini kendisiyle paylaştığını ileri sürerek, güvenliği sağlamak amacıyla TRT'ye giden askerlere katıldığını söyledi.

Bir TRT personelinin, "Eğer darbe yapıyorsanız söyleyin, size yardım edelim, kurtulalım şu adamlardan." dediğini savunan Poshor, "Bu kişinin dışarıda olduğunu, tutuklanmadığını biliyorum. O şahsa darbe falan olmadığını, İŞİD'in saldırısına karşı buraya geldiğimizi söyledim." şeklinde savunma yaptı.

Karşılaştığı başka bir kurum görevlisinin rejideki arkadaşlarının alıkonulduğunu söylemesi üzerine belirttiği yere giderek kelepçelenen sivilleri bıraktığını iddia eden Poshor, daha sonra sanık eski yarbay Ekrem Işık'ın talebi üzerine nizamiyeye gittiğini anlattı.

Sanık Poshor, nizamiyede yaklaşık 40 kişilik polis grubunun bulunduğunu, başlarındaki emniyet amiriyle görüştüğünü, daha sonra polislerin TRT'deki askerlerin ayrılması isteğini birliğin başındaki rütbelilere ilettiğini savundu.

Bu esnada helikopterden ateş açıldığını belirten Poshor, yaralanması nedeniyle GATA'ya götürüldüğünü dile getirdi.

Mahkeme başkanı: O geceden bu kadarını mı hatırlıyorsun?

Darbe girişimine ilişkin beyanının anlattıklarından ibaret olduğunu söyleyen sanık Poshor'a, Mahkeme Başkanı Murat İlhan, "Tanju Poshor, o gece yaşadıklarından bu kadarını mı hatırlıyorsun?" diye sordu.

Poshor da "Efendim, o gece TRT'de iki saat kaldım, yaralandığım için oradan götürüldüm." cevabını vermekle yetindi.

Aranın ardından duruşmaya sanık Poshor'un çapraz sorgusuyla devam edilecek.