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TRT World Forum İstanbul'da düzenlenecek

TRT World Forum, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla 3-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

TRT World Forum İstanbul'da düzenlenecek

TRT World Forum, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla 3-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

04 Eylül 2018 Salı 12:31
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TRT World Forum İstanbul'da düzenlenecek

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla geçen yıl başlattığı forum geleneği, bu yıl da küresel sorunlara ışık tutmaya devam ediyor.

Birçok ülkeden 600'ü aşkın üst düzey siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci, kanaat önderi, entelektüel ve politika yapıcının katılımıyla "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenecek TRT World Forum'da, iki gün boyunca dünya meseleleri tartışılacak.

Barış ve güvenlik tartışmalarına katkı sunmayı amaçlayan forumda, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ünlü gazeteci Rageh Omaar, Thomson Reuters Vakfı CEO'su Monique Villa ve Pakistan Dış İşleri Bakanı Hina Rabbani konuşmacılar arasında yer alacak.

TRT World Forum'da yuvarlak masa toplantıları, paneller ve özel oturumlar ile küresel düzendeki mevcut mimarinin eksiklikleri ve yıkıcı eğilimlerin barışçıl ve etkili bir şekilde ele alınmasının yolları üzerinde durulacak.

Birinci Dünya Savaşı'nın mirasından terörle mücadele stratejilerine, Avrupa Birliği'nin geleceğinden Yeni Medya Devri'ne kadar küresel konu başlıklarının ele alınacağı forum küresel işbirliği yolunda önemli bir uluslararası zemin tesis ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forumu'nun bu yılki temasının küresel güvenlik için ufukta yer alan ekonomik ve jeostratejik peyzajlardaki değişimler için kritik bir kavşak oluşturduğunu belirtti.

Geçen yıl ilki düzenlenen forumun başarılı lansmanının ardından tüm bölgenin en prestijli ve yüksek profilli toplantılarından biri olarak kabul edilmeye başlandığını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız TRT World Forum'da haberlere konu olan insani krizleri tüm detayları ile tarafsız bir şekilde takip etme sorumluluğunu üstlenerek, dünyanın gündeminde yer edinen sorunlara yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından alanında uzman fikir liderlerini bir araya getirerek küresel gündeme yönelik çözümler üretme ve aksiyon almaya öncülük edecek bir platform oluşturduk. Küresel konuların derinlemesine analiz edileceği TRT World Forum, profesyonel konuşmacıları ortak akıl ve strateji geliştirmeye davet ediyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
TRT WorldForum İstanbulTRT World Forum
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