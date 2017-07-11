Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103183
ALTIN
141.589
DOLAR
3.6190
STERLIN
4.6502
EURO
4.1417
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

TRT World 15 Temmuz'u dünyaya anlatacak

TRT World, 10 farklı ülkede 3 ay boyunca gerçekleşecek konferans ve panellerde FETÖ'nün darbe girişimini ev sahibi ülkelerin gazetecileri, uzmanları ve siyaset yapıcılarıyla masaya yatıracak.

TRT World 15 Temmuz'u dünyaya anlatacak

TRT World, 10 farklı ülkede 3 ay boyunca gerçekleşecek konferans ve panellerde FETÖ'nün darbe girişimini ev sahibi ülkelerin gazetecileri, uzmanları ve siyaset yapıcılarıyla masaya yatıracak.

11 Temmuz 2017 Salı 15:19
12 Okunma
TRT World 15 Temmuz'u dünyaya anlatacak

Uluslararası habercilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk İngilizce haber kanalı TRT World15 Temmuz hain darbe girişimini 10 farklı ülkede gerçekleştireceği panellerle dünyaya anlatıyor.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, televizyonun bünyesinde kurulan araştırma merkezi tarafından temmuz, ağustos ve eylül olmak üzere 3 ay boyunca gerçekleşecek konferans ve panellerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ev sahibi ülkelerin gazetecileri, uzmanları ve siyaset yapıcıları masaya yatırıyor.

İngiltere, Belçika, Rusya, Japonya, Katar, İran, Güney Afrika, Azerbaycan, Bosna ve Kanada'da gerçekleşecek toplantılarda 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, bunun Türkiye iç ve dış siyasetine etkileri, FETÖ ile mücadelede kat edilen yol detaylıca tartışılıyor.

Darbe girişimini yabancı gazetecilerinin gözünden tarihsel bir analiz eşliğinde anlatan ve editörlüğü Halil Berktay tarafından yapılan kitabı da bu toplantılarda tanıtacak olan TRT World, 15 Temmuz darbe girişimi panel serisini bu hafta Bakü, Londra ve Tokyo'da gerçekleşecek üç toplantı ile başlatacak.

Azerbaycan'da 12 Temmuz'da Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) ile ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye-Azerbaycan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Milletvekili Ayşe Keşir ve TRT World Haber Direktörü Fatih Er'in katılımıyla başlayacak oturumlar serisi, Londra'da RUSI ile düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Dışişleri Bakanlığından Fatma Ceren Yazgan ve TRT World Program Direktörü Resul Serdar Ataş'ın katılımıyla 14 Temmuz'da İngiltere'de ve Tokyo'da SASAKAWA Barış Vakfı ile organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarihçi Halil Berktay ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın katılımlarıyla Japonya'da yapılacak oturumlarla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TRT World15 TemmuzDarbe GirişimiFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı
"Bosna Hersek'in acısı acımızdır"
"Bosna Hersek'in acısı acımızdır"
Mardin'de terör operasyonu: 9 gözaltı
Mardin'de terör operasyonu: 9 gözaltı
FETÖ üyeliğinden damattan sonra gelin de tutuklandı
FETÖ üyeliğinden damattan sonra gelin de tutuklandı
"Vatan için gösterdiğiniz azminiz nesilden nesile gururla aktarılacak"
"Vatan için gösterdiğiniz azminiz nesilden nesile gururla aktarılacak"
FETÖ'nün 'ümitçi' yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün 'ümitçi' yapılanmasına operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ