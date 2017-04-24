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TRT ve Digitürk'ü işgal girişimi davasında 6. duruşma başladı

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan, 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması başladı.

TRT ve Digitürk'ü işgal girişimi davasında 6. duruşma başladı

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan, 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması başladı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:17
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TRT ve Digitürk'ü işgal girişimi davasında 6. duruşma başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 58 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Müştekileri temsilen bir avukatın da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanıklar ifade veriyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 58’i tutuklu 96 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor.​

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTrtDigitürkTRT Ve Digitürkü Işgal Girişimi Davası
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