TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.