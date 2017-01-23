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TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:33
61 Okunma
TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrtDigitürkFETÖİddianame
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