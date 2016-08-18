TRT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, başmüfettişliğe, yardımcılık dahil en az 10 yıl denetim elemanı olarak görev yapmış müfettişler arasından atama yapılacak. Başkan, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, yerine refakat müfettişlerinden biri genel müdür onayı ile vekalet edecek.

Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi, genel müdür onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilecek.

Teftiş programının uygulanmasına yönelik Teftiş Programı Uygulama Talimatı, başkanın teklifi, genel müdürün onayı ile belirlenecek.

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girerek başbakanlık, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerde Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunan müfettiş ve başmüfettiş, denetçi ve başdenetçi, kontrolör ve başkontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar başmüfettiş veya müfettiş kadrosuna naklen atanabilecek. Bu şekilde atanan müfettiş sayısı 30 kişiyi geçemeyecek.

Müfettişlikten istifa ve nakil yoluyla ayrılanlardan talepleri uygun görülenler, genel müdür onayı ile tekrar müfettişliğe atanabilecek. Bu şekilde müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınacak.

Giriş sınavlarının yapılacağı tarihler ve yerler ile şartlarına ilişkin olarak da pozisyonların sayısı, unvan ve dereceleri, koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemiyle diğer hususlar Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünün internet adreslerinden duyurulacak.