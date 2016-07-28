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TRT radyosunda korsan darbe bildirisi kesilerek Erdoğan'ın çağrısı yayınlandı

TRT Ankara Radyosu, FETÖ’nün darbe girişimi akşamı, TRT spikerinin korsan bildiri okuduğu yayınını keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka "meydanlara çıkın" çağrısı yaptığı konuşmayı aktardı.

TRT radyosunda korsan darbe bildirisi kesilerek Erdoğan'ın çağrısı yayınlandı

TRT Ankara Radyosu, FETÖ’nün darbe girişimi akşamı, TRT spikerinin korsan bildiri okuduğu yayınını keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka "meydanlara çıkın" çağrısı yaptığı konuşmayı aktardı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 13:58
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TRT radyosunda korsan darbe bildirisi kesilerek Erdoğan'ın çağrısı yayınlandı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ankara Radyosunda, darbecilerin ısrarına rağmen "korsan bildiri" yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerinin "meydanlara çıkın" çağrıları yayınlandı.

TRT Ankara Radyosu Müdürü Merdan Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu akşam İstanbul Radyosunun yayınının kesilmesi nedeniyle tüm yayınların Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

"Genel müdürümüze söyledim ve yayını kestim"

Güven, "Ankara Radyosunda TRT’yi işgal eden grup tarafından bize ısrarla bildiriyi yayınlamamız talimatı geldi. Ben kabul etmedim. Bunun korsan yayın olduğunu düşündüm. Bunu spiker arkadaşın mimiklerinden tahmin ettim.” şeklinde konuştu.

TRT’de korsan bildiriyi okuyan spikerin mimiklerinin normal olmadığını, tedirginliğini gördüğünü aktaran Güven, “Kararımı aldıktan sonra ulaşabildiğim daire başkanlarımıza ve genel müdürümüze söyledim ve yayını kestim. Bilginiz olsun dedim, onlar da onayladılar.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk televizyonundan halka seslendiği yayını, Ankara Radyosundan canlı verme kararı aldığını dile getiren Güven, “O kadar acele oldu ki televizyonun önüne mikrofon koyarak radyoda yayınladık. NTV, CNN Türk ve diğer kanallardan Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlarımızın konuşmalarını yayınladık.” dedi.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 13:59
Anahtar Kelimeler:
TRT Ankara RadyosuTrtRadyoFETÖDarbeRecep Tayyip ErdoğanCNNNTVCNN Türk
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