Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87821
ALTIN
144.367
DOLAR
3.6503
STERLIN
4.5590
EURO
3.8789
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği

TRT ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

TRT ile AFAD arasında Suriyeli sığınmacılara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. AFAD'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar TRT World aracılığı ile uluslararası alanda tanıtılacak.

TRT ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

TRT ile AFAD arasında Suriyeli sığınmacılara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. AFAD'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar TRT World aracılığı ile uluslararası alanda tanıtılacak.

14 Şubat 2017 Salı 15:30
4 Okunma
TRT ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

TRT ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, AFAD'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, TRT World aracılığı ile uluslararası alanda tanıtılacak.

TRT Genel Müdürlüğündeki iş birliği protokolü imza törenine, Genel Müdür Şenol Göka, AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden ve diğer yetkililer katıldı.

Göka, protokolün bundan sonra yapılacak çalışmalara güzel yol açması temennisinde bulunarak, AFAD ile bundan önceki süreçte de sıkı bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti.

Yayınladıkları haberler ve programlarla AFAD'ın çalışmalarını yansıtmaya gayret gösterdiklerini anlatan Göka, "Bu çalışmayı biraz daha detaylandıralım ve bir protokol eşliğinde bundan sonra yapılacakları, olaşan yardımları daha düzenli hale getirelim diye davet ettik sayın Bilden'i. Daha önceki görüşmelerimizde de böyle bir protokolün yararlı olacağını düşündük. İnşallah bu protokolün sağladığı imkanlarla hem çeşitli kurumları çalışmalarımıza dahil edebileceğiz hem de özellikle mültecilerle ilgili çalışmaları daha detaylı bir şekilde bütün dünyaya duyurabileceğiz." ifadesini kullandı.

"Çalışmalarımızı, TRT aracılığıyla dünyaya duyuracağız"

Bilden ise TRT'nin her alanda AFAD'ın yanında olduğunu belirterek, bu protokol ile bundan sonra yapılacak çalışmaların daha düzenli, disiplinli ve ölçülebilir bir noktaya taşınacağının altını çizdi.

Tüm çalışmalarında TRT ile sürekli temas halinde olacaklarını dile getiren Bilden, "Yaklaşık 6 yıldır, Cumhurbaşkanımızın açık kapı politikasıyla 3 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ülke olarak, tüm kurumlarımızla, halkımızla mazlumların yanındayız ama bunun dünyada görünürlüğünün çok iyi olduğunu söyleyemem. Bundan sonra inşallah TRT'mizin bu anlamda bir sorumluluk alacak. Bu yöndeki çalışmaların tüm dünyaya duyurmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TrtAfadTRT World
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Selam Tevhid' davasında 'Kurt Kanunu' tartışması
'Selam Tevhid' davasında 'Kurt Kanunu' tartışması
Ortaköy saldırısının planlayıcısı yakalandı
Ortaköy saldırısının planlayıcısı yakalandı
Küçük Bodrum Büyük Çekmece
Küçük Bodrum Büyük Çekmece
Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı
Sahte plakaya Darphane önlemi
Sahte plakaya Darphane önlemi
Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar
Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ