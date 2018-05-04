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TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar

Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali girişimiyle ilgili 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar

Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali girişimiyle ilgili 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:34
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TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgaledilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülen davada, "anayasayı ihlal" suçundan 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, Mustafa Kemal Kütahya, Emrah Altunkalem, Yavuz Sarıoğlu, Ali Kazanpınar, Asım Özdemir, Nuh Çetiner'in "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, verilen hapis cezasının cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbete indirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrtHarbiye BinasıÖnce Vatan Gazetesi
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