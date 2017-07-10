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TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı
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TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı.

TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:52
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TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

ANKARA

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı.

Eren'in atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.

4 yıldır TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı ve sonrasında medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

2008'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yapmasının ardından 2010'dan itibaren sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Eren, buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetti.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İbrahim Eren, TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.

Atama süreci

TRT Genel Müdürlüğü görevine atama süreci, RTÜK'e 17 Mayıs-26 Mayıs 2017'de yapılan aday başvuruları ile resmen başlamıştı.

RTÜK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda başvuran adaylar arasından İbrahim Eren'in de bulunduğu en yüksek oyu alan üç adayın ismi Başbakanlığa bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim ErenTrtGenel Müdür
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