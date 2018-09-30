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Tropik fırtına etkili olmayınca sahiller doldu taştı

Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtına yön değiştirip güneş sıcak yüzünü gösterince, vatandaşlar sahillere koştu.

Tropik fırtına etkili olmayınca sahiller doldu taştı

Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtına yön değiştirip güneş sıcak yüzünü gösterince, vatandaşlar sahillere koştu.

30 Eylül 2018 Pazar 15:26
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Tropik fırtına etkili olmayınca sahiller doldu taştı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtına yön değiştirip güneş sıcak yüzünü gösterince, vatandaşlar sahillerdeki kafelere ve çay bahçelerine akın etti.

Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınaya karşı önlemlerini alan vatandaşlar, beklenen olmayınca güneşli günün tadını çıkardı.

Edremit Körfezi'nde vatandaşlar, deniz kenarlarına gelerek balık tuttu, çay içip, yürüyüş yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Sabahtan beri tüm mahallelerimizi ve kritik bölgeleri dolaştım. Şu ana kadar bölgemizde olumsuzluk yok. Ancak hiçbir fen işleri, zabıta birimleri, temizlik işleri ekiplerimiz başta olmak üzere belediyenin tüm birimleri olası bir fırtına ve aşırı yağışa karşı teyakkuzda bekliyorlar. En ufak bir olumsuzluğa müdahale etmek için ekiplerimiz 24 saat görevdeler." diye konuştu.

Akçay kordonunda annesiyle yürüyüş yapan Mehmet Gürsel Vural, "Gece yağmur yağdı ama fırtına herhalde Türkiye'yi teğet geçecek. Sırf yağmur yağdı. Fırtınayla ilgili hiçbir belirti yok şu anda. Şu anda hava çok güzel. Ceketi bile çıkarttık kısa kollu geziyoruz." dedi.

Saime Vural ise 3 gündür tedbir aldıklarını anlatarak, "İnşallah teğet geçecek. 'Hiç görülmemiş bir fırtına' denildiğinden dolayı 3 gündür tedbir alıyoruz. Balkonlarda bir şey bırakmadık. Kapılar pencereler kapalı." ifadesini kullandı.

Akçay İskelesi'nde balık tutan Ahmet Çakmak da "Fırtına ve yağışı biz de bekliyorduk hazırlıklarımızı yaptık. Ancak hava güzel olunca fırtınadan değil, şimdi balıktan nasipleniyoruz. Ailece geldik eğleniyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremit KörfeziTropik Fırtına
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