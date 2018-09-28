Tren kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Diyarbakır'da UMKE 5. Bölge koordinasyonunda, AFAD ve 112 acil servis ekiplerinin desteği ile Çınar ilçesinde bulunan Göksu Barajı yerleşkesinde 3 günlük kamp alanı kuruldu.

Batman, Mardin ve Şırnak UMKE ekiplerinin de katıldığı kampta teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim kampının son gününde ise 50 kişilik ekibin katılımıyla olası bir tren kazasında yapılacaklar senaryo gereği uygulandı.

Senaryo gereği, bir evin üzerine vagonların devrilmesi sonucu, 1 kişinin hayatını kaybetti, 8 kişinin yaralandığı alana ilk olarak AFAD ekipleri girdi. Muhtemel gaz kaçaklarına karşı tarama yapan ve güvenlik tedbiri alan ekip, tespit çalışmasının ardından UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerini alana çağırdı.

Yaralılar fiziki değerlendirmenin ardından ekiplerce güvenli şekilde kaza alanından çıkarıldı ve ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Vagonların üzerinde kalan yaralılar da kurulan makara sistemiyle yere indirildi.

Başarılı geçen tatbikatı değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, çevredeki illerin de katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kamp ve tatbikat programına 50 personelin katıldığını belirten Karakaş, "AFAD ekiplerimiz de intikal etti. Sağ olsunlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar ve birlikte çalışıyoruz. Tatbikatta da gerçek olaylarda da birlikteyiz. Ne kadar çok tatbikat yaparsak o kadar birlikte çalışmanın neler getirdiğini görebiliyoruz." dedi.

Tatbikatların gerçeği yaşamadan önce nasıl olaylarla karşılaşılacağının birer provası olduğuna işaret eden Karakaş, "Eksikliklerimiz tabii ki var. Olduğunu da görüyoruz ve bu tatbikatlar bunu görmemiz için var. Bu eksikleri bir daha gerçek olaylar veya tatbikatlarda yaşamamak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır AFAD arama kurtarma birim amiri Ali İhsan Arslan da Diyarbakır ve çevre illerde yaşanması olası afetlere karşı daha hızlı ve daha etkin mücadele için ortak tatbikatlar ve kamplar düzenlediklerini aktardı.

Bölgede genellikle kayıp ve kazalarla karşılaştıklarını dile getiren Arslan, yaşanabilecek kayıpları en aza indirebilmek için tatbikatların çok önemli olduğunu kaydetti.