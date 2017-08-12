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Trakyalı vatandaşlardan Maçka'daki terör saldırısına tepki

Trakya'da yaşayan vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün şehit edilmesini kınadı.

Trakyalı vatandaşlardan Maçka'daki terör saldırısına tepki

Trakya'da yaşayan vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün şehit edilmesini kınadı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
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Trakyalı vatandaşlardan Maçka'daki terör saldırısına tepki

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün şehit edilmesine tepki gösterdi.

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şehit haberinde olduğu gibi Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olanlara da yüreklerin yandığını söyledi.

Terör nedeniyle sivil vatandaşların, askerin, polisin şehit olmasının üzüntü verici olduğunu belirten Sanış, "Terörle adı anılmayan yerlerden bu haberlerin gelmesi bizi bir kat daha üzmekte. Bu olayların son bulmasını istiyoruz. Ülkemizin refah seviyesinin daha yüksek seviyelere çıkmasını istiyoruz. Vatandaş olarak içimizde çok büyük öfke var. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. 15 yaşında daha hayatının baharında bir çocuk. İnsan insana bunu nasıl yapar? Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Edirne'de esnaf Erkan Güler, Trabzon'da üzüntü verici bir durumun yaşandığını söyledi. Terörün bitmesini isteyen Güler, "Terörle adı anılmayan şehirlerde bunun yaşanması gerçekten rahatsızlık verici. 15 yaşında gencecik bir kardeşimiz hayatını kaybetti, gerçekten çok üzücü." dedi.

Sinan Önaldı, şehit haberlerinin vatandaşlara üzüntü verdiğini aktardı. Bir insanın kolay yetişmediğini dile getiren Önaldı, "Asker, polis, sivil şehit oluyor. İçimiz cız ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırklareli

Kırklareli'nden Mevlüt Tunç, terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade ederek, Türkiye'nin, Ömer Halisdemir ve Eren gibi koca yürekli insanların sayesinde vatan olduğunu vurguladı.

Terör olaylarının son bulmasını istediklerini dile getiren Tunç, "Biz bir ölür, bin doğarız. Biz bu toprakları boşuna kazanmadık. Şehitlerimiz ile kazandığımız topraklarımızı asla hiç kimseye teslim etmeyiz. Biz bile bile ölüme koşarız. Biz bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Terörü bir kez daha lanetleniyorum." diye konuştu.

Esnaf Fikret Tunca, daha hayatının baharındaki çocukları ve insanları acımazsızca vuran terör olaylarını nefret ve şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Devletin çalışmaları ile terör olaylarının son bulacağına inandıklarını aktaran Tunca, vatandaşların da devlete destek olması gerektiğine işaret etti.

Teröristlerin artık kaçacak yerlerinin olmadığını anlatan Tunca, bu tür olayları artık duymak istemediklerini söyledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da taksici Tahsin Takay, terör saldırılarının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, PKK terörünü lanetledi.

Diyarbakırlı olan ve evinin PKK saldırısı sonucu yıkıldığını belirten Mehmet Fergar ise terör olayının geçmişten beri Türkiye'nin sorunu olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 32 yıldır Tekirdağ'da yaşadığını anlatan Fergar, "Terör saldırısından mağdur olan yakınlarıma devlet bakıyor. Onlar şu an mutlu. Terör olmasa daha iyi olur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu devletten milletten ne istiyorlar? Allah PKK'nın belasını versin." diye konuştu.

Ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Çökmez de PKK'nın taşeron bir örgüt olduğunu ifade ederek, "PKK'yı yok etmek için birlik ve kardeş olmak gerekir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneTekirdağKırklareliBölücü Terör örgütüTerör Saldırısına Tepki
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