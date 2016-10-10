Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Trakyalı vatandaşlar Şemdinli'deki saldırıyı kınadı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırılarını kınadı.

Trakyalı vatandaşlar Şemdinli'deki saldırıyı kınadı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırılarını kınadı.

10 Ekim 2016 Pazartesi 13:59
350 Okunma
Trakyalı vatandaşlar Şemdinli'deki saldırıyı kınadı

 Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini, bu coğrafyada yaşamanın bedelinin her zaman ağır olduğunu ifade eden Çiftçi, ''Şemdinli'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve milletimize ise sabır diliyorum. 15 Temmuz'da cumhuriyeti korumak için canlarını veren kahramanlar, bugün Şemdinli'de vatanı korumak için canlarını vermeye devam ediyor. Bu bedel ağır, bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozdurmayacağız. Sonu nereye varırsa varsın, vatanımızı korumaya ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye'nin kardeşliğini ve birlikteliğini bozmaya çalışan PKK terörüne ve demokrasiyi yok etmeye çalışan FETÖ terör örgütüne karşı dik durarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

''İçimizde ve dışımızda Türkiye düşmanları bulunmaktadır''

Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Karanfiler, "Ülkemizin kalkınması ve büyümesini istemeyen uluslararası güçler, bütün terör örgütlerini harekete geçirerek Türkiye'yi zayıflatmak istiyor. Ama Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir, teröre teslim olmayacaktır." dedi.

Türk milletinin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu dile getiren Karanfiler, Türkiye'nin gücünü tüm dünyanın göreceğini kaydetti.

Karanfiller, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçten en kısa sürede kurtulacağını aktararak, şöyle devam etti:

"İçimizde ve dışımızda Türkiye düşmanları bulunmaktadır. Bunun farkındayız. Ama bunu birlik ve beraberlikle aşacağız. Terör ülke sorunudur. Siyasilerde terör ve ülke meselelerinde bir araya gelmeleri ve ciddi projeler üretmeleri gerekiyor. Muhalefet de elini taşın altına koymalı."

Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlardan Alaattin Kırbaş ise Türkiye'nin yıllardır terör belasına şehitler verdiğini anımsatarak, artık şehit haberleri duymak istemediklerini söyledi.

Terörü lanetlediklerini bildiren Kırbaş, teröristleri hiç kimsenin korumaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Remzi Pehlivan da Türk milletinin teröre karşı tek yürek olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2016 14:00
Anahtar Kelimeler:
EdirneKırklareliTekirdağEdirne Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk ÇiftçiEğitim Bir-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ