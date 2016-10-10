Trakyalı vatandaşlar Şemdinli'deki saldırıyı kınadı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini, bu coğrafyada yaşamanın bedelinin her zaman ağır olduğunu ifade eden Çiftçi, ''Şemdinli'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve milletimize ise sabır diliyorum. 15 Temmuz'da cumhuriyeti korumak için canlarını veren kahramanlar, bugün Şemdinli'de vatanı korumak için canlarını vermeye devam ediyor. Bu bedel ağır, bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozdurmayacağız. Sonu nereye varırsa varsın, vatanımızı korumaya ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye'nin kardeşliğini ve birlikteliğini bozmaya çalışan PKK terörüne ve demokrasiyi yok etmeye çalışan FETÖ terör örgütüne karşı dik durarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

''İçimizde ve dışımızda Türkiye düşmanları bulunmaktadır''

Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Karanfiler, "Ülkemizin kalkınması ve büyümesini istemeyen uluslararası güçler, bütün terör örgütlerini harekete geçirerek Türkiye'yi zayıflatmak istiyor. Ama Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir, teröre teslim olmayacaktır." dedi.

Türk milletinin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu dile getiren Karanfiler, Türkiye'nin gücünü tüm dünyanın göreceğini kaydetti.

Karanfiller, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçten en kısa sürede kurtulacağını aktararak, şöyle devam etti:

"İçimizde ve dışımızda Türkiye düşmanları bulunmaktadır. Bunun farkındayız. Ama bunu birlik ve beraberlikle aşacağız. Terör ülke sorunudur. Siyasilerde terör ve ülke meselelerinde bir araya gelmeleri ve ciddi projeler üretmeleri gerekiyor. Muhalefet de elini taşın altına koymalı."

Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlardan Alaattin Kırbaş ise Türkiye'nin yıllardır terör belasına şehitler verdiğini anımsatarak, artık şehit haberleri duymak istemediklerini söyledi.

Terörü lanetlediklerini bildiren Kırbaş, teröristleri hiç kimsenin korumaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Remzi Pehlivan da Türk milletinin teröre karşı tek yürek olduğunu kaydetti.