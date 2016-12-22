TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuşlar için önemli göç yollarının bulunduğu Trakya'da, bu hayvanların elektrik hatları dolayısıyla telef olmasının önlenmesi için proje geliştirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından da kabul edilen proje ile kuş göç yollarına elektrik hattının yapılmaması ve hatlara yeni izolatör kılıflar konulması planlanıyor.
Proje ile özellikle, nesli tükenme tehlikesi bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalı çapkını gibi türlerin korunması hedefleniyor.
Proje, Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı, geçen ay sonunda İstanbul'da düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nde ödül almıştı.
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