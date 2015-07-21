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Traktör yüklü tır ateşe verildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suruç'taki terör saldırısını bahane eden grup, üzerinde 2 traktör bulunan tırı ateşe verdi, araçlar kullanılamaz hale geldi

Traktör yüklü tır ateşe verildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suruç'taki terör saldırısını bahane eden grup, üzerinde 2 traktör bulunan tırı ateşe verdi, araçlar kullanılamaz hale geldi

21 Temmuz 2015 Salı 12:23
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Traktör yüklü tır ateşe verildi

DİYARBAKIR - Silvan'da, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısı bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde, traktör taşıyan tır ateşe verildi.

İlçede, Suruç'ta yaşanan terör saldırısını gerekçe gösteren grup dün gece izinsiz gösteri düzenledi.

Polis ekiplerine taş, ses bombası ve molotofkokteylleriyle saldıran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Göstericiler, Diyarbakır Caddesi'nde 2 traktör bulunan seyir halindeki bir tırı durdurdu. Sürücüsünü indiren göstericiler molotofkokteyli atarak aracı ateşe verdi. Alev alan tırı, olay yerine gelen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Tır ve üzerindeki 2 traktör kullanılamaz hale geldi.

Bu arada göstericilerin attığı molotofkokteylinin isabet ettiği bir evin avlusundaki ağaçlar yandı.

Olayların yaşandığı bölgede silah sesleri de duyuldu.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:58
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırönce Vatan
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