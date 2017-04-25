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Trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Başkentte bir kamyonun, altından geçtiği köprüye çarparak sıkışmasının ardından yola düşen beton yığınları, Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Başkentte bir kamyonun, altından geçtiği köprüye çarparak sıkışmasının ardından yola düşen beton yığınları, Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

25 Nisan 2017 Salı 09:37
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Trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Ankara'da trafo yüklü bir kamyonun altından geçtiği köprüye çarparak sıkışması sonucu Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişi ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Meşecik'in kullandığı trafo yüklü 03 BM 794 plakalı kamyon, Konya-Samsun karayolundan Keçiören'e dönüş sırasında altından geçtiği Fatih Köprüsü'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon köprünün altına sıkıştı, taşıdığı trafonun üst kısmındaki beton bölüm ise zarar gördü.

Kaza sonrası yola düşen beton yığınları, karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sürücü Meşecik, yaptığı açıklamada, Balıkesir'den yüklediği trafoyu Keçiören'e getirmek için güzergah boyunca çok sayıda köprüden geçtiğini söyledi.

Meşecik, çarptığı köprünün yüksekliğinin 4,5 metreden az olduğunu iddia etti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

AA

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AnkaraTrafo Yüklü KamyonTrafoKamyon Köprüye Sıkıştı
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