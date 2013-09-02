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Trafikte şehir içi hız sınırı 90'a çıkıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü yerleşim yerleri içinde hız sınırının 70 kilometreden 90 kilometreye çıkarılmasına imkan sağlayan bir düzenleme hazırladı.

Trafikte şehir içi hız sınırı 90'a çıkıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü yerleşim yerleri içinde hız sınırının 70 kilometreden 90 kilometreye çıkarılmasına imkan sağlayan bir düzenleme hazırladı.

02 Eylül 2013 Pazartesi 15:05
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Trafikte şehir içi hız sınırı 90'a çıkıyor

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, yerleşim yerleri içinde hız sınırının 90 kilometreye çıkarılmasına imkan sağlayan bir düzenleme hazırladı. Okulların açılmasıyla birlikte uygulanması hedeflenen düzenlemeyle şehir içinde hız sınırı 70 kilometreden 90 kilometreye çıkarılacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği, yerleşim yerlerindeki hız limitini 50 kilometre olarak belirliyor. Yönetmelikte, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) ile il trafik komisyonlarına yerleşim yerleri içindeki hız limitlerini 20 kilometreye kadar artırma yetkisi veriliyor.

Birçok şehirde, hız sınırı 20 kilometre artırılarak 70 kilometreye çıkarmasına rağmen trafik sıkışıklığının önüne geçilemiyor. MOBESE kameralarını ya da radar ile hız denetimi yapan ekipleri gördüklerinde hızı düşüren sürücüler, denetimi geçtikten sonra tekrar hızlanıyorlar.

Bazı bölgelerde de yerleşim yerlerinin büyüyüp bağlantı yollarının şehir içinde kalması nedeniyle 70 kilometrelik hız sınırı uygulanması sürücüleri zorluyor.

Ceza 90 kilometreyi aşınca yazılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı, trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla şehir içinde uygun standartlara sahip yollarda hız sınırının artırılmasına olanak sağlayan düzenleme hazırladı.

Okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu artacağı için düzenlemenin bu döneme yetiştirilmesi hedefleniyor. Trafik Dairesi Başkanlığı, ilgili bakanlıkların görüşüne sunduğu düzenlemeyi en geç Eylül sonunda uygulamaya sokmayı planlıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yönetmelikteki hız sınırları değiştirilecek ve UKOME ile il trafik komisyonlarının uygun bulduğu yollarda hız sınırı, polisin hız cezası yazarken tanıdığı yüzde 10'luk opsiyonla birlikte 90 kilometreye çıkarılacak.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 15:06
Anahtar Kelimeler:
Hız Sınırı
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