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Trafikte makas atanlara büyük ceza

İçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafikte makas atanlara büyük ceza

İçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:30
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Trafikte makas atanlara büyük ceza

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, ilgili daire başkanları, kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu doğrultuda görevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

Yüze yazılan ceza oranı yüzde 32'ye ulaştı

Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konulduğu bölgelerdeki kazalarda yüzde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığımız çalışmalarla yüze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e çekmeyi başardıklarını aktardı.

Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.

Soylu, trafik kazalarının sadece binde 5'inin otobüslerin karıştığı kazalar olduğunu, bu kazalarda hayatını kaybeden insanların sayısının ise tüm kazalarda hayatını kaybeden insanların yüzde 3,3'ünü oluşturduğunu bildirdi.

Trafik denetleme noktaları oluşturuldu

Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda özellikle otobüslere yönelik ve diğer araçlara yönelik trafik denetleme noktaları oluşturduk. İlk örneğini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu üzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracağız." dedi.

Otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış

Tüm otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler sayesinde 2016 yılına göre 2017 yılında meydana gelen tüm otobüs kazalarında yüzde 12,4 azalış görüldüğünü vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca otobüs kazalarının yoğun olduğu gece 2 - sabah 8 arası yaptığımız bu denetimler sayesinde bu periyottaki kaza sayısında aslında çok azalış sağlamadık yüzde 3,5. Çok daha fazla azalış sağlamamız lazımdı. Yine bu periyottaki can kayıplarında ise yüzde 11,1 oranında azalma elde ettik.

Trafik Enstitüsü'nde özgün eğitim verilecek

Trafik konusundaki uzman personelin başka birimlere geçmemeleri yönünde bilgilendirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Trafik Enstitüsü sayesinde bu konuda onların (trafik polisleri) özgün eğitim almasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde 13 bin polisimiz var şu anda eğitimdeler. Bunlardan 3 bin tanesini trafik için ayıracağız, burada eğiteceğiz, Trafik Daire Başkanlığına alacağız, Başkanlıktan illere göndereceğiz. Yani bir daha oradaki trafik polisi memurumuzu bir taraftan bir tarafa nakledebilme imkanlarını da ortadan kaldıracağız. Bizim, onun yetişmiş, yetkin, tecrübeli haline ihtiyacımız var."

Makas atanlara ceza yolda

Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrafikMakasÖnce Vatan GazetesiCeza
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