Trafikte kumandalı araba tehlikesi

Şile otoyolunda Ümraniye yönüne seyir halinde olan bir araçta bulunan kişilerin yola bıraktıkları uzaktan kumandalı oyuncak arabayla sürücüleri tehlikeye atması görüntülere yansıdı.

Şile otoyolu Çamlıca mevkisi Vecdi Diker tüneli çıkışında, bir otomobilde bulunan iki kişinin, otoyola bıraktıkları oyuncak arabayı uzaktan kumandayla yönlendirmesi, AA muhabiri tarafından kaydedildi.

Trafiğin yoğun olduğu saatte otoyola bırakılan oyuncak arabaya tur attırılması, zaman zaman tehlikeye yol açtı. Sürücünün de bu anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışması dikkati çekti.

Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü ve yanındaki kişi, daha sonra oyuncak arabayı durdurarak bagaja koydu.