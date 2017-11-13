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"Trafikte elektronik denetleme çok önemli"

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sümer, "Elektronik denetleme çok önemli. İhlal yaptığında yakalanacağına yüzde yüz inanan insanlar kesinlikle kurala uyuyorlar." dedi.

"Trafikte elektronik denetleme çok önemli"

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sümer, "Elektronik denetleme çok önemli. İhlal yaptığında yakalanacağına yüzde yüz inanan insanlar kesinlikle kurala uyuyorlar." dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:08
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"Trafikte elektronik denetleme çok önemli"

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılmasını ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Dilekçe Alt Komisyonuna bilgi verdi. 

Trafikte akışkanlık ile güvenlik arasında bir denge kurulması gerektiğini ifade eden Sümer, trafik kent içinde olduğunda dengenin akışkanlık değil güvenlik yanında olması gerektiğini belirtti. Sümer, "(Kesintisiz yol yapıyorum) anlayışı, aslında gelişmişliğin bir göstergesi olmasına rağmen trafikte risk artar. Çünkü yayanın karşıdan karşıya geçme süresini artırırken aracın hızını da artıyorsunuz, en tehlikeli karşılaştırmaya getiriyorsunuz." dedi.

"Bağdat Caddesi’nin kendi içindeki önceliği yayadır, yani 'yaya öncelikli yol' kavramıdır." diyen Sümer, "Bütün ülkeler bunu böyle çözmüştür. Bu kavrama başlamamız lazım." ifadelerini kullandı. 

"En önemli kural; istisnasız olması"

Kendi anne ve babasını da 1984 yılında trafik kazasında kaybettiğini aktaran Sümer, o günden beri zamanının yarısını bu konuya ayırdığını bildirdi. Akademik olarak bu konudaki bir alanının da istatistik olduğunu ifade eden Sümer, "Ortalama hızı 7 kilometre düşürürseniz, emniyet kemeri kullanımını şehir içi ve şehir dışı ortalama yüzde 81’e çıkarırsanız, hiçbir yatırım yapmadan ölümleri tam yüzde 50 azaltıyorsunuz. Yani 150 kilometreyle giden 143 gidecek, 100’le giden 93’le gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Elektronik denetleme çok önemli"

Elektronik denetlemenin çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Sümer, şunları söyledi:

"En önemli kural şudur: İstisnasız olmasıdır. Yani ihlal yaptığında yakalanacağına yüzde yüz inanan insanlar kesinlikle kurala uyuyorlar. Bu artık mümkün yeni teknolojiyle. Bunun mutlaka şehir içine kurulması lazım. Şehir içinde akışkanlığı güvence altına almak için dar olması lazım yolun, oysa biz şehir içi yolların genişliğini şehir dışıyla aynı yapıyoruz. 30 kilometre levhalarının kritik yerlerde ebadının yüzde 50 büyütülmesi gerekiyor, bunlar psikolojik taktikler."

"Bir yılda kavgada 13 kişi öldü"

Yaptıkları araştırmada 2015 yılında, İstanbul'da sadece trafik kavgasında ölen 13 insan bulduklarını aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"Bir kültürü suçlamayalım, onu çok yanlış buluyorum. 'Bizim insanımız işte böyledir.' Böyle bir şey yok, doğru kuralı koyarsak, doğru uygulamaları yaparsak insanımızın dünyanın diğeriyle arasında hiçbir farkı yok, hatta daha iyi bir şekilde buna uyar ve yaparlar."

AA

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ODTÜTrafikte Elektronik DenetlemeEdsTrafikTBMM Dilekçe Alt Komisyonu
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