Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının 31 Aralık 2017'de sona ereceğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Bu uygulama ile sigorta primleri belirlenirken araç sahibinin yaşı, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu ve yaptığı kazalar göz önüne alınmalıdır. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürmeli." değerlendirmesinde bulundu.