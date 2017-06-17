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"Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürmeli"

TESK Genel Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürmeli"

TESK Genel Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:01
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"Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının 31 Aralık 2017'de sona ereceğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Bu uygulama ile sigorta primleri belirlenirken araç sahibinin yaşı, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu ve yaptığı kazalar göz önüne alınmalıdır. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürmeli." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TESKTrafik SigortasıBendevi PalandökenZorunlu Trafik Sigortası
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