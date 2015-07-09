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Trafik kazalarının 5 aylık bilançosu: 876 ölü

Yurt genelinde 2015'in ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında 876 kişi öldü, 88 bin 833 kişi yaralandı

Trafik kazalarının 5 aylık bilançosu: 876 ölü

Yurt genelinde 2015'in ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında 876 kişi öldü, 88 bin 833 kişi yaralandı

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:43
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Trafik kazalarının 5 aylık bilançosu: 876 ölü

ANKARA - Yurt genelinde 2015'in ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında 876 kişi öldü, 88 bin 833 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, polis sorumluluk bölgesinde bu yılın ilk 5 ayında 721 ölümlü, 54 bin 744 yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda toplam 876 kişi hayatını kaybetti, 88 bin 833 kişi yaralandı. Bu dönemde 87 bin 360 da maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Ülkede 5 ayda yaşanan ölümlü kazaların 349'u yerleşim yerlerinde, 372'si yerleşim yeri dışında, yaralanmalı kazaların da 45 bin 683'ü yerleşim yerlerinde, 9 bin 61'i yerleşim yeri dışında yaşandı.

En çok ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Mersin ve Adana olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 5 bin 784, Ankara'da 4 bin 273, İzmir'de 3 bin 802, Antalya'da 2 bin 281, Konya'da 2 bin 164, Bursa'da bin 948, Mersin'de bin 957, Adana'da bin 857 trafik kazası yaşandı.

En fazla trafik kazasının yaşandığı ay mayıs oldu. Trafik kazasında yaralanan ve ölen sayısı itibarıyla da mayıs ayı ilk dört ayı geride bıraktı. Bu ayda yurt genelinde ölümlü ve yaralanmalı 14 bin 19 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 220 kişi öldü, 22 bin 394 kişi yaralandı.

Ülke genelinde en az kazanın yaşandığı ocak ayında 127 kişi öldü, 15 bin 990 kişi yaralandı. Ocak ayında 9 bin 617 trafik kazası meydana geldi.

Mart ayında da kayıtlara 10 bin 605 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası geçti. Bu kazalarda 178 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 620 kişi yaralandı. Nisan ayında ise 11 bin 696 trafik kazasında 174 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 131 kişi yaralı olarak tutanaklara kaydedildi.

Kazaların 619'u aşırı hız, bin 381'i alkollü araç kullanma, bin 393'ü ise kırmızı ışık ihlali veya görevlinin "dur" işaretine uymama nedeniyle yaşandı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:26
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazasıönce Vatan
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