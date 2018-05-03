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Trafik Haftası başlıyor

Trafik Haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Trafik Haftası başlıyor

Trafik Haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:49
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Trafik Haftası başlıyor

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü'', bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu doğrultuda Trafik Haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5-11 Mayıs tarihlerinde illerde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ülke genelinde 81 il emniyet müdürlüğünce yapılacak etkinlikler, "Heyyy! Büyükler trafik kurallarına uyun, biz çocuklara örnek olun'' sloganı ve "Trafikte Çocuk Güvenliği" temasıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında, Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 4 Mayısta Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Karayolu Trafik Haftası Açılış Töreni" düzenlenecek.

Programda, öğrencilere trafik dedektifleri projesi kapsamında trafik güvenliği konusunda eğitim verilecek. Gelen misafirlere anahtarlık, araç kokusu gibi promosyonların dağıtılacağı programda, davetliler polis bandosunun müzikleri eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirecek.

Uzman personel tarafından trafik kazalarına ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı etkinlikte, simülasyon aracında vatandaşlara emniyet kemerinin önemine ilişkin uygulama yaptırılacak.

Bakan Soylu'nun katılması bekleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da 9 Mayısta bir otelde "Trafikte Çocuk Güvenliği Semineri" düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması beklenen programda, akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı Üstün Dökmen, yapacağı sunumlarla trafik güvenliği konusundaki bilgilerini paylaşacak.

Katılımcılar arasından yapılacak çekilişle kazananlara çocuk koltuğu hediye edilecek, güvenli sürüş eğitimi verilecek.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında polis bandosu, Ankara'nın halka açık merkezlerinde konser verecek.

Etkinliklerin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş, broşür ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılacak.

Trafik güvenliği konulu spot filmler de LED ekranlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait barkovizyon gibi ekranlarda gösterilecek.

Kuralları uygulayarak öğrenecekler

Trafik eğitim parkı bulunan illerde öğrencilere yönelik karayolu trafik güvenliği konusunda uygulamalı trafik eğitimleri verilecek.

Alışveriş merkezlerine kurulacak geçici trafik eğitim parklarında çocuklar da uygulamalı eğitimler alacak.

İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde trafik stantları kurularak trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı promosyon ürünleri dağıtılacak.

Trafik konusunda vaaz verilecek

Trafik Haftası'nda cuma günü ise camilerde trafik güvenliğiyle ilgili vaazlar verilmesi için il ve ilçe müftülükleriyle görüşülecek.

Yurdun çeşitli yerlerinde oluşturulacak alanlarda vatandaşlara emniyet kemeri simülasyon aracı ve alkol gözlüğü parkuru kullandırılarak emniyet kemerinin önemi ve alkolün sürücü üzerindeki etkileri uygulamalı anlatılmaya çalışılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolu Trafik HaftasıTrafik HaftasıKarayolu Trafik Güvenliği Günü
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