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Trafik güvenliği masaya yatırılacak

Karayolu trafik güvenliği konusu, "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi"nde masaya yatırılacak.

Trafik güvenliği masaya yatırılacak

Karayolu trafik güvenliği konusu, "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi"nde masaya yatırılacak.

10 Kasım 2017 Cuma 10:35
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Trafik güvenliği masaya yatırılacak

ANKARA

Karayolu trafik güvenliği konusu, ilgili kurum, kuruluş ve firma temsilcilerinin katılımıyla "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi"nde masaya yatırılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ve Milli Eğitim bakanlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu iş birliğinde 16 Kasım'da "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi" düzenlenecek.

"Trafikte saygı, hayata saygı" sloganıyla Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde 16 Kasım saat 10.00'da gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak ve 3 gün sürecek sempozyumda, karayolu trafik güvenliğine katkı sağlanması amacıyla üretici, uygulayıcı ve bilim insanları tecrübe paylaşımında bulunacak, konuyla ilgili çalışmalarını anlatacak.

İlgili kurum, kuruluş ve firma temsilcileri, panellerde, trafikte saygı, trafik güvenliği ve medya, uluslararası trafik güvenliği uygulamaları, şoförlerin sorunları, bu sorunların trafik güvenliğine etkisi ve çözüm yolları, sayısal takografın karayolu trafik güvenliğine etkisi, akıllı ulaşım sistemleri, trafik denetimlerinde yeni yaklaşımlar, karayolu trafik güvenliği perspektifinde yeni nesil araçlar ve otomotiv sanayi, acil çağrı sistemi (e-call) konularında sunumlar gerçekleştirilecek. Konuk ülke Rusya Federasyonu temsilcileri de trafik uygulamaları konusunda paylaşımda bulunacak.

Sempozyum kapsamında, "Trafikte Saygı" konulu spot film yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verilecek.

Çocuklara yönelik trafik eğitimleri ve tiyatro gösterisinin de yapılacağı sempozyumda, vatandaşların trafik konusundaki bilincini artırmaya yönelik alkol gözlüğü ve emniyet kemeri simülasyon eğitim parkuru gibi etkinlikler düzenlenecek.

Trafik ve kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmaların hizmet ve ürünlerinin tanıtılacağı sergi de 18 Kasım saat 17.00'ye kadar ziyaret edebilecek.

Öte yandan, sempozyum için bir de tanıtım klibi hazırlandı. Klipte yola çıkmanın ne anlama geldiği anlatıldı, yolda bulunmanın dikkat, güvende kalma ve saygı gerektirdiği vurgulandı. Klip, "trafikte saygı, hayata saygı" sloganıyla sona eriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trafik Güvenliği
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