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Trabzonspor ve Orduspor'a transfer yasağı

Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Orduspor'a transfer yasağı getirildi.

Trabzonspor ve Orduspor'a transfer yasağı

Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Orduspor'a transfer yasağı getirildi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 23:20
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Trabzonspor ve Orduspor'a transfer yasağı
İSTANBUL  - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Orduspor'a transfer yasağı getirdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcuları ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Orduspor'a transfer yasağı getirildiği bildirildi.

Kurul, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin yabancı uyruklu antrenörlerle çalışmayı tercih eden takımlara yönelik hükmü, sahaya çıkacak 7 kişiden en az dördünün, başantrenör veya yardımcı antrenör olmasına bakılmaksızın sahaya antrenör kimliği ile çıkacak kişilerin en az bir tanesinin Türk vatandaşı olması ve sahaya çıkacak yabancı uyruklu kişiler için sahaya çıkış bedelinin ilan edilen minimum sabit rakamın iki katı olarak belirlenmesine karar verdi.

Ayrıca, antrenör yönergesinde yapılan değişimlerin kabul edildiği ve bu değişimler kapsamında antrenörleriyle yapmış oldukları sözleşme yükümlülüklerini sezon sonuna kadar yerine getirmeyen kulüplere yeni sezonda başka bir antrenör ile sözleşme yapma yasağı getirildiği ifade edildi.

Disiplin yönergesinin infaz ile ilgili maddesinde doping cezalarının kesintisiz uygulanması yönünde değişim yapılırken, özel müsabaka ve turnuva yönergesinde yapılan değişimle de Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımların bir sezonda yapabilecekleri özel müsabaka sayısının 8'e yükseltildiği, diğer liglerde bu sayının uygulandığı şekli ile 6 olarak bırakıldığı kaydedildi.

Kurul ayrıca, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımların gelişim takımlarının alt liglerde yer almasına imkan verecek değişimlerin yapılmasına karar verirken, lig kurullarında takımlardan gelen talepleri dikkate alarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de Federasyon Kupası düzenlenmesi ve formalardaki reklam alanlarının diğer liglere benzer şekilde uygulanmasını uygun gördüğünü açıkladı

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 07:53
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporOrdusporönce VatanTransfer Yasağı
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