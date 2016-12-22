Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında Sürmene ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
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