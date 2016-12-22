Fetullahçı Terör Örgütü

'nün (

FETÖ

) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Of ilçe yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Of ilçesi yapılanmasına yönelik 17 Kasım'da yapılan operasyonda, aralarında örgüt ile bağlantılı şirket, dershane, dernek ve vakıf yöneticisi ve üyesi öğretmen ve esnafın yer aldığı 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 11'i daha adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü önceki günlerde tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 11 oldu.

AA