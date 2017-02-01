Trabzon'da havayolu ulaşımı normale döndü

Trabzon'da kar nedeniyle yapılamayan uçak seferleri normale döndü.

Şehir merkezinde dün etkili olan kar dolayısıyla iptal edilen seferler, hava şartlarının normale dönmesi üzerine yeniden yapılmaya başlandı.

Havayolu şirketleri, Trabzon'dan çeşitli şehirlere karşılıklı uçuş gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, havaalanında kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Dün gece saatlerinde pistin iş makineleri ile temizlenmesinin ardından apron ve civarında da iş makineleri yardımıyla temizleme çalışmaları sürüyor.