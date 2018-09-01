Trabzon'da afetten etkilenen vatandaşın zararı karşılanacak

Trabzon'un Of ilçesinin Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, dün gece 4 saat süren yoğun yağış neticesinde ilçenin Yazlık, Soğukpınar, Yeni, Dumlusu ve Çamlıtepe Mahallelerinde hem heyelan hem de su baskınları meydana geldiğini anımsattı.

İlçede iki yerde mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını aktaran Sarıalioğlu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti.

Sarıalioğlu, hem Trabzon Büyükşehir hem de Of Belediyesi ekiplerinin sahada çalışmalara devam ettiğini vurgulayarak, AFAD ekiplerinin hasar tespiti yapacağının altını çizdi.

"Dere yataklarının daha bilinçli kullanılması lazım"

Sağanağın ilçede hasara neden olduğunu anlatan Sarıalioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlçemizde dün gece yaşanan sağanak dolayısıyla meydana gelen hasarın 2,5-3 milyon lira civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Hasar bir gün içinde netleşecek. Bu tür hasarlar bölgemizin coğrafyası ve yağışların aralıksız şiddetli devam etmesi neticesinde olabiliyor. Dere yataklarının daha bilinçli kullanılması lazım. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlılık gösterecektir. Vatandaşlarımız da ilk andan itibaren bizlere yardımcı olmaya, bilgilendirmeye çalıştılar. Bu vesileyle hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

Sarıalioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüklerini dile getirerek "Bakanımız aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gereken ne ise yapılacağını söyledi. Vatandaşlarımızın afet neticesinde oluşan zarar ziyanı ne ise karşılanacak." dedi.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat ise Yazlık Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sıkıntının yansımalarını görmek için sahada incelemelerde bulunduklarını belirten Fırat, "Allah'a şükür can kaybımız, yaralımız yok. Maddi hasarlar var, bunlara da AFAD yetkilileri gelip bakacak." diye konuştu.

Yemek molası sırasında dere taştı

İrfanlı Mahallesi'ndeki Roji Deresi'nin taşması sonucu bahçede mahsur kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Rıfat İhtiyar da olay anını anlattı.

İhtiyar, çay bahçesinde çalıştıktan sonra yemek molası verdiklerini belirterek, "Bir baktım dereden taşan sular, bahçenin içine kadar girmiş. Evin altı da birden su doldu." dedi.

Evde üç kişi olduklarını ifade eden İhtiyar, "Yukarıdaki evde de iki kişi vardı. Bu kişileri sırtımızda buraya kadar indirdik. Ekipler iş makineleri yardımıyla malzeme dökerek bize doğru ilerlediler. İş makinesiyle bizi buradan aldılar ve Allah'ın izniyle kurtulduk." diye konuştu.