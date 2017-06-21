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Trabzon'da 9 noktada heyelan meydana geldi

Trabzon'da son günlerde etkili sağanak dolayısıyla üç ilçede 9 mahallede heyelan meydana geldi.

Trabzon'da 9 noktada heyelan meydana geldi

Trabzon'da son günlerde etkili sağanak dolayısıyla üç ilçede 9 mahallede heyelan meydana geldi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:59
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Trabzon'da 9 noktada heyelan meydana geldi

Trabzon'da son günlerde etkili sağanak dolayısıyla üç ilçede 9 mahallede heyelan meydana geldi.

Toprak kayması sonucu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca, Akçaköy, Esentepe, Fındıklı ve Uçarsu, Yomra ilçesinin Demirciler ve Tepeköy, Arsin ilçesinin ise İşhan ve Yolaç mahallelerinde heyelan yaşandı.

Toprak kayması sonucu bu mahallelerde zaman zaman yaşanan ulaşım sıkıntısını çözmek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekipler, mahallelere ulaşım sağlayan yolları iş makinelerinin yardımıyla açtı. Toprak birikintisi bulunan bazı noktalarda çalışmalar devam ediyor.

"Kısa süre içinde heyelan olan noktalardaki sorunlar çözülecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin afet durumlarında mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirtti.

Sağanağa bağlı olarak birçok mahallede toprak kayması sonucu heyelan oluştuğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, "Bazı mahallelerimizden geçen derelerde de zaman zaman taşma yaşandı. Çok şükür ki yaşanan heyelanlarda yaralanan vatandaşımız olmadı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor, kısa süre içinde heyelan olan noktalardaki sorunlar çözülecek." dedi.

AA

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