Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı adliyeye sevk edildi

SAMSUN

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 34 iş adamı ile esnaf adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün "il imamları"nın da aralarında olduğu iş adamları ve esnafların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 34 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.