Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98780
ALTIN
228.126
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.6147
EURO
6.6909
Hindistan'da domuz gribi 56 can aldı
Hindistan'da domuz gribi 56 can...
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Kütahya'da yolcu otobüsü ile kamyonet...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Van'da uyuşturucu operasyonu 
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı, hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı, hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

16 Ekim 2018 Salı 10:59
0 Okunma
Toz bulutu Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te toz bulutu, havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı. 

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

Şanlıurfa

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'da da üç gündür etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maket polis araçları kazaları azalttı
Maket polis araçları kazaları azalttı
Jandarma personeline FETÖ operasyonu
Jandarma personeline FETÖ operasyonu
Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor
Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor
Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Berkay'ın avukatı Arda'nın tutuklanmasını istedi
Berkay'ın avukatı Arda'nın tutuklanmasını istedi
Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı
Manisa merkezli FETÖ operasyonlarında 17 gözaltı
Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi
Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi
Zırhlı Birlikler darbe davasında tanık beyanlarına başlandı
Zırhlı Birlikler darbe davasında tanık beyanlarına başlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ