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Torunu sayesinde 14 kilo verip ayağa kalktı

Özel ambulansla evinden alınan "süper obez" babaanne Emine Güleç, 1,5 ayda 14 kilo zayıflayarak 200 kiloya düştü ve ayakta durmayı başardı.

Torunu sayesinde 14 kilo verip ayağa kalktı

Özel ambulansla evinden alınan "süper obez" babaanne Emine Güleç, 1,5 ayda 14 kilo zayıflayarak 200 kiloya düştü ve ayakta durmayı başardı.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:19
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Torunu sayesinde 14 kilo verip ayağa kalktı

İzmirli "süper obez" Emine Güleç, torununun talebi üzerine tedavi altına alındığı hastanede 14 kilo zayıflayarak 200 kiloya düştü ve kısa süre de olsa ayakta durmayı başardı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Melis Güleç, dedesiyle yaşayan 68 yaşındaki babaannesi Emine Güleç'in aşırı kilosu nedeniyle yataktan kalkamaması ve sağlığının bozulması nedeniyle 1,5 ay önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Torunun talebi üzerine obez ambulansı ile hastaneye getirilen Güleç'in 214 kilogram ağırlığında olduğu, "morbid obez" aşamasını geçerek "süper obez" kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

Güleç'in aynı zamanda diyabet, hipertansiyon, osteoartrit (kireçlenme) hastası olduğu ve uyku apnesi yaşadığı belirlendi.

Diyabet ve hipertansiyon ilaçları kullanmaya başlayan, diyet programına uyan Emine Güleç, 1,5 ayda 14 kilo verdi ve sağlık personelinin yardımıyla da olsa ayağa kalkmayı başardı.

Güleç'i, hastanedeki tedavisi sırasında torunu da bir an olsun yalnız bırakmadı.

"İlk hedefim 100 kiloya düşmek"

Aşçılık öğretmeni Melis Güleç, yaptığı açıklamada, babaannesiyle ayrı evlerde yaşadığını ama onun ayağa kalkamadığını, başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğunu her gördüğünde büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Güleç, şöyle konuştu:

"Babaannemin durumu son dönemde gittikçe kötüleşti. Onu çok seviyorum, onunla eskisi gibi gezintiye çıkmayı çok istiyorum. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde palyatif bakım servisi olduğunu duyunca hemen başvurdum, babaannemi kurtarmalarını istedim. Onun yürüdüğünü görmek beni çok mutlu edecek. O da beni çok seviyor. Asla kalp kırmaz, onun yürümeyi hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah onu bu hastalıktan kurtaracağız. Hastaneden çıkınca babaannemin koluna girip sahilde gezdireceğim."

Emine Güleç de 2 çocuk ve 5 torun sahibi olduğunu, her birini çok sevdiğini, kiloları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Torunu Melis'in bir gün eve gelip "Seni kurtaracağız" dediğini aktaran Güleç, "Şimdi kendim için, çocuklarım için zayıflıyorum. Gezebilmek için zayıflıyorum. 2 senedir evden çıkamıyordum. İlk hedefim 100 kiloya düşmek. Şişmanken kendimi çok bitkin hissediyordum, bir hayatım olsun istiyordum. Son 2 yılım çok üzüntülü geçti ama artık torunumla gezme programı yapıyoruz." dedi.

Motivasyonu yüksek hasta

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Hülya Parıldar da Melis Güleç'in kendileriyle görüştüğünü, babaannesinin durumunu anlattığını aktardı.

Emine Güleç'in hastaneye getirildiğini ve durumun ciddiyetini görerek yatarak tedaviye aldıklarını dile getiren Parıldar, "Emine Hanım ayağa kalkamıyordu. Yardım eli uzattık, el ele verdik. Hastanın motivasyon durumunu değerlendirdik. İşe beslenme düzenlemesiyle başladık." diye konuştu.

Hülya Parıldar, hastanın ilk 1,5 ayda kilo kaybının yüzde 7,5 olduğu bilgisini vererek, sağlık ekibinin yardımıyla Emine Güleç'in ayaklarının üzerinde durabildiğini dile getirdi.

Hastanın beslenme bozukluğu ve erken menopoz nedeniyle 40'lı yaşlarından itibaren kilo almaya başladığını belirlediklerini de anlatan Parıldar, gerçekçi ve bireysel hedefler belirlediklerini dile getirdi.

Doç. Dr. Parıldar, hastanın iyileşmesinde torununun büyük etkisinin olduğunu, sabır isteyen bu tedavide moral desteğin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

AA

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Süper Obez
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