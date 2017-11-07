Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı

Mersin'de Toroslar'ın eteklerinde yaşayan vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nöbetine başlarken, yağan ilk karda mahsur kalan Yörükler ve hayvanlar kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi amacıyla oluşturulan ekipler kar nöbetine başladı.

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle teknik ekiplerini ve araçlarını hazır halde bekleten Büyükşehir Belediyesi, ilk operasyonunu Toroslar ilçesindeki Tırtar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi'nde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Yörükler ve hayvanları, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar nedeniyle kapanan 25 kilometrelik yolu açan ekipler, aç kalan koyunlara da yem ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslanköy Mera Birlik Başkanı Hasan Dudaklı, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Yoğun bir çalışma sonrası yolumuzu açıp, koyunlarımızı kurtardılar. Burada toplam yedi sürü var. Kardan dolayı biz yem getiremedik ve koyunlarımız açlıktan ölecekti. Aniden bastıran kar nedeniyle mağdur olacaktık. Ekiplerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.