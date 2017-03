Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Kemalpaşa Park Orman'da düzenlenen 1. Yerel Tohum Buluşması'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, güzel İzmir'in bereketli topraklarının insanları mıknatıs gibi çektiğini ve milli tarım vizyonunun bir parçası olan buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yerel Tohum Buluşmalarının ilkini gerçekleştiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını öncü çalışması nedeniyle takdir ettiğini kaydeden Erdoğan, "Toprak bizim en değerli sermayemizdir. Onu iyi kullanmak, bereketinin farkına varmak milli bir sorumluluktur. Farklı özellikleriyle ülkemizin dört bir yanı bizi değişik nimetlerle buluşturuyor. Bu zengin toprağı uygun tohumlarla buluşturmak, doğru şekilde işlemek hem geçmişe vefa hem de geleceğe karşı sorumluluktur." diye konuştu.

"Dünyada gıdaya erişimde adaletsizlikler vardır"

Köyden kente göç ve hızlı sanayileşmenin tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması ata tohumu kültürünün aktarılması imkanını ortadan kaldırmıştır. Tüm dünyada tarımsal faaliyetler doğallıktan uzaklaşmakta hemen her şey sunileşmektedir. Tarımsal çeşitlilik her yerde kaybolmaktadır. Doğal ve temiz gıda arayışı had safhadadır. Gıda konusu ne yazık ki küresel kapitalizmin elinde bir silaha dönüşmüştür. Emperyalist güçler insanlığın en temel kaynaklarını tekellerine alarak diğer toplumları kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Dünyada nüfusun çoğaldığını tarımsal verimliliğin ancak kimyasallarla mümkün hale geldiğini söylüyorlar. Oysa dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya erişimde adaletsizlikler vardır."