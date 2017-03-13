Toplu taşımada 'sivil' denetim

İSTANBUL- İstanbul'da, her gün yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen 140 sivil trafik polisi, kural ihlallerine izin vermiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy-Kartal-Pendik, Harem-Gebze, Bakırköy-Topkapı, Bakırköy-Mahmutbey, Şişli-Karayolları, Küçükçekmece-İkitelli, Topkapı-100. Yıl Mahallesi, Büyükçekmece-Esenyurt gibi 100'ün üzerinde güzergahta günde yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan yolcu minibüsleri farklı yöntemlerle denetliyor.

Resmi ekipler uygulama noktalarında, Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı 140 sivil trafik polisi ise bindikleri toplu taşıma araçlarında kural ihlallerine göz açtırmıyor.

Sivil ekipler, sürücülerin kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, fazla yolcu alıp almadığını, güzergah dışına çıkıp çıkamadığını, araç kullanırken cep telefonu ile konuşup konuşmadığını inceleyerek, sürücülerin riskli ve dikkatsiz araç kullanımını fotoğraf ve video ile belgeliyor.

Bu arada, son bir yıl içinde hatlı yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, tescil plakası eksikliği veya ikiz plakadan 399, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 587, yetersiz ehliyet ile araç kullanmaktan 4, tehlikeli şerit değiştirmekten 225, kırmızı ışık ihlalinden bin 443, trafik işaretlerine uymamaktan 4 bin 579, alkollü araç kullanmaktan 45, yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan 10 bin 134, fazla yolcu almaktan 18 bin 408, seyir esnasında cep telefonu ile konuşmaktan 810, emniyet kemeri takmamaktan 207, korsan taşımacılıktan 175 olmak üzere sürücülere 37 bin 16 ceza uygulandı.

Vatandaşlar memnun

Anadolu Yakası Pendik-Kartal-Kadıköy hattında yapılan denetim sonrasında AA muhabirine bilgi veren sivil trafik polisi Ali Altın, uygulamayı yaklaşık 4 aydır gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı güzergahlarda minibüsler, ticari taksiler ve halk otobüslerinde denetlemeler yaptıklarını belirten Altın, "Sivil trafik polisleri olarak araçlara yolcu gibi binerek, yolculuk esnasında sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini tespit ediyoruz. Bu ihlalleri görüntüleyerek belgeliyoruz. Uygulama noktalarımızda da resmi polis ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Bunun amacı bu araçlarda yolculuk eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini, güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak. Bu tür uygulamalarımız sürekli olarak seçilen farklı güzergahlarda gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Minibüste seyahat eden vatandaşlar da polisin yaptığı sivil denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, uygulamaların çok başarılı olduğunu kaydetti.