Topladığı 'himmeti' FETÖ'nün avukatına teslim etmiş

TOKAT

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanarak hapis cezasına çarptırılan 4 avukat arasında yer alan Kadir Tulum'un, "himmet" olarak topladığı parayı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatına elden verdiği tespit edildi.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından yargılanan sanıklardan Kadir Tulum'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyetinin sanık hakkındaki kararında yer alan bir ayrıntı dikkati çekti.

Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'a elden teslim etti

Mahkeme heyetinin Tulum hakkındaki kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sanık, 2008-2011 yıllarında Tokat ili avukatlar ünitesinin bağlı bulunduğu Karadeniz bölge sorumlusu olduğu iddia edilen ve soruşturması ayrı devam eden F.C.Ş'nin yardımcılığını yaptı. Bu dönemde F.C.Ş'nin kurucusu olduğu Güven Tahkim ve Hukuk Derneğinin kurulması aşamasında Samsun'a, derneğin Tokat'ta kurulumu ile ilgili sanıklar Kızılkaya, Top ve Böğrek ile görüşme yapmak amacıyla geldi, ünitenin kurulmasında önemli rol oynadı. Diğer sanıklardan örgüte yardım amacıyla himmet, kurban, burs adı altında Tokat'ta topladığı paraları, diğer illerde toplanan parayla Ankara'da Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'a elden teslim ettiği belirlendi."

Bu karar, aynı zamanda istinaf mahkemesinin FETÖ'ye ilişkin bir davada aldığı ilk karar olmuştu.