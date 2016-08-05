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Topbaş'ın mektuplarına dayanışma cevapları geliyor

İBB Başkanı Topbaş'ın dünyadaki meslektaşlarına gönderdiği mektuplara gelen cevaplarda Türkiye'ye dayanışma mesajları veriliyor.

Topbaş'ın mektuplarına dayanışma cevapları geliyor

İBB Başkanı Topbaş'ın dünyadaki meslektaşlarına gönderdiği mektuplara gelen cevaplarda Türkiye'ye dayanışma mesajları veriliyor.

05 Ağustos 2016 Cuma 11:44
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Topbaş'ın mektuplarına dayanışma cevapları geliyor

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın dünyadaki meslektaşlarına gönderdiği mektuplara gelen cevaplarda Türkiye'ye dayanışma mesajları veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Topbaş'ın FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dünyadaki meslektaşlarına gönderdiği mektuplara cevaplar gelmeye devem ediyor.

UCLG Genel Sekreteri Josep Roig, Topbaş'a gönderdiği mektubunda, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı, ekibi ve dünyanın dört bir yanındaki üyeleri adına, 15 Temmuz tarihli başarısız darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylardan ötürü en derin üzüntü ve endişelerini paylaştı.

Darbe girişimine direnirken hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Roig, mektubuna şöyle devam etti:

"Demokratik değerlerin ve hukukun üstünlüğünün egemen olmasını ve İstanbul halkının yeniden özgürlüklerini yaşayabilmelerini ümit ediyoruz. Demokrasinin barışçıl kentler yaratmak için birincil faktör olduğu görüşünüzü paylaşıyor, her türlü darbe ve tiranlığa karşı birlik olarak daha aydınlık günlere çıkma dileğinize katılıyoruz."

"Kalben Türkiye'nin yanındayız"

Tunus Belediye Başkanı Saifallah Lasram da gönderilen mektubu okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi vizyonunuza ve meşru yaklaşımınıza katılıyorum, zira insanların şeffaf ve tam olarak özgür bir şekilde ifade ettikleri demokratik seçimlerin ve hukukun yanındayız. Sayın Başkan, Tunus (şehir) sakinlerinin ve Tunusluların demokrasi ve özgürlük istediği Ocak 2011 devrimini takiben yaşanan karışıklık ortamında, şahsınızdan ve İBB'den büyük bir moral desteği gördük. Bugün Türkiye’deki demokrasiyi savunarak bizler de kendi inançlarımızı destekliyoruz. İstanbul’un ve Türkiye’nin bu sınavı en kısa zamanda refah ve kalkınma içerisinde atlatmasını kalben diliyorum. Sayın Başkan, lütfen en derin saygılarımı ve dostane selamlarımı kabul buyurunuz."

"En iyi dileklerimizi iletiyoruz"

Güney Afrika'nın Cape Town Belediye Başkanı Patricia de Lille adına gönderilen mektupta ise şunlara yer verildi:

"Türk halkına geleceğe dair en iyi dileklerimizi iletmek isterim. Cape Town Belediyesi'nin 2016 yılının Ağustos sonu Eylül başı tarihlerinde İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye’ye bir ziyaret planladığını ve Cape Town Belediye Başkanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına bir nezaket ziyaretinde bulunma talebini yakın bir zamanda Ankara’daki Güney Afrika Büyükelçiliği'ne bildireceğiz. Umarım yukarıda bahsedilen hususlar sizin için de uygundur, iyi çalışmalar dilerim."

Monrovia Belediye Başkanı Clara Doe Mvogo ise darbe girişimine direnirken hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 11:46
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiKadir TopbaşFETÖTürkiyeUclgJosep RoigTunusGüney AfrikaCape Town
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