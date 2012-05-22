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Topbaş: “İstanbul ile kimse rekabet edemez''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: ''10 bin kişinin kongre yapabileceği, ailesiyle gelenlerin vakit geçirebileceği, orada yemek yiyebileceği, şehir merkezinden uzak olmayan bir kongre merkezi düşünüyorum''

Topbaş: “İstanbul ile kimse rekabet edemez''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: ''10 bin kişinin kongre yapabileceği, ailesiyle gelenlerin vakit geçirebileceği, orada yemek yiyebileceği, şehir merkezinden uzak olmayan bir kongre merkezi düşünüyorum''

22 Mayıs 2012 Salı 09:19
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Topbaş: “İstanbul ile kimse rekabet edemez''
     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un kongre turizmindeki önemini belirterek, ''10 bin kişinin kongre yapabileceği, ailesiyle gelenlerin vakit geçirebileceği, orada yemek yiyebileceği, şehir merkezinden uzak olmayan bir kongre merkezi düşünüyorum'' dedi.
     ''İstanbul Shopping Fest'' kapsamında iş adamlarıyla buluşan Topbaş, İstanbul'un kendi kendine yetebilecek bir şehir olduğunu, İstanbul hayranlığını Kosta Rika, Şili gibi yerlerde bile gördüğünü ve ''İstanbul denince akan suların durduğunu'' kaydetti.
     İstanbul'un tanıtımının dört koldan yapılması gerektiğini söyleyen Topbaş, bu konuda en büyük görevlerden birisinin de alış veriş merkezlerine (AVM) düştüğünü dile getirdi.
     Topbaş, AVM'lerin kentin meydanı gibi olduğunu kaydederek, insanların burada bir araya gelerek vakit geçirdiğini ve günlük yaşamlarının bir bölümünü orada geçirdiğini ifade etti.
     AVM yöneticilerinden, özellikle Ramazan ayında Müslüman turistlerin ihtiyacına yönelik faaliyetlere önem vermesini isteyen Topbaş, şunları kaydetti:
     ''Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne özellikle İstanbul Shopping Fest de dahil olmak üzere bütün desteği vermeye hazırız. Çünkü kente ne kadar turist gelirse ve harcama yaparsa biz de o kadar pay alıyoruz. Bu şekilde İstanbul kazanıyor. Biz bu festivalden geriye kalan gelir için fedakarlık yapmalıyız. Avrupa'da belediye başkan adayları alt yapıyı değil de şehre getireceği kongreden bahsediyor. Kongre bitince taksicilerin bile ne kadar gelir elde ettiği hesaplanıyor. 


     Belediye Başkanı olarak ilk yaptığım toplantı turizm üzerineydi. Bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptık. Kongre sıralamasında 7. sıradayız. Şimdi burada ilk kez söylüyorum, 10 bin kişinin kongre yapabileceği, ailesiyle gelenlerin vakit geçirebileceği, orada yemek yiyebileceği, şehir merkezinden uzak olmayan bir kongre merkezi düşünüyorum.'' 

-''İstanbul'la kimse rekabet edemez''-

İstanbul'un heyecanını artık yabancıların da hissettiğini anlatan Topbaş, ''Kongre etkinliklerini İstanbul'a çok rahat alabiliyorsunuz. İstanbul'da sabahleyin mesainize başladığınızda Tokyo borsasını, mesai bitmeden New York borsasını görüyorsunuz. Bu büyük bir lütuf. Yurt dışındaki markaları bir şekilde alıp getirerek İstanbul'u markalar kenti yapabiliriz'' diye konuştu.

Yerli markalar oluşturmada da gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Topbaş, ''Önümüzde daha zaman var. Dolu dolu hazırlanmalıyız. İstanbul turizmi beklenen gelişmeyi gösteriyor. İstanbul ile kimse rekabet edemez'' dedi.

-Festival 21 gün 21 gece sürecek-

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de, geçen yıl 40 gün 40 gece yapılan festivalin bu yıl 21 gün 21 gece yapılacağını belirterek, alışveriş merkezi ve mağaza sahiplerinin geçen yıla nazaran daha fazla heyecanlı olması gerektiğini söyledi. 

Türk üreticilerinin tasarım ve markadaki başarısına dikkati çeken Büyükekşi, festivalin de desteğiyle özellikle tekstil olmak üzere birçok sektörde ihracatın artmasını istediklerini aktardı.

Büyükekşi, ''Dünyanın gönlünü kaliteli Türk mallarıyla donatırken, diğer yandan 2023 hedeflerine ulaşmamız gerekiyor'' dedi.

-''İstanbul'un marka değeri artacak''-

Kadir Topbaş'ın turizmden sorumlu danışmanı Tülin Ersöz ise festivalin İstanbul'un marka değerini artıracağını ve yüzünü güldüreceğini söyledi.

Bu konuda derslerini iyi çalıştıklarını anlatan Ersöz, çok iyi bir takım kurduklarını ve ilerleyen yıllarda festivalin dünya çapında ün yapacağını söyledi.

Toplantıya, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yanı sıra çok sayıda iş adamı da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 01:27
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