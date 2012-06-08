Tolon'a ''Zirve Yayınevi'' suçlaması

MALATYA - Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı İsmail Aksoy'un hazırladığı 761 sayfalık toplam 19 sanıklı iddianameyi Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.



Mahkemeye sunulan iddianamede, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Binbaşı Haydar Yeşil ''terör örgütü yöneticiliği'' ile suçlanıyor.

İddianamede rahip Santaro ve Hrant Dink cinayetlerinin de aynı örgütün farklı hücreleri tarafından işlendiği belirtiliyor.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel bıçaklanarak öldürülmüştü. Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili açılan mevcut davada, 6'sı tutuklu 9 sanık yargılanıyor.