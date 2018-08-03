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'Tokken denize girmeyin'

AFAD, ölüme yol açan en önemli tehditlerden boğulmaya karşı vatandaşları uyardı.

'Tokken denize girmeyin'

AFAD, ölüme yol açan en önemli tehditlerden boğulmaya karşı vatandaşları uyardı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:08
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'Tokken denize girmeyin'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, boğulmaların trafik kazalarından sonra ölüme yol açan en önemli tehditlerden biri olduğu ve boğulmaya karşı mutlaka tedbir alınması gerektiğini belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmek tehlikelidir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girmeyin. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar." ifadeleri kullanıldı.

Boğulmalarda en önemli etkenin paniğe kapılmak olduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşların yüzerken dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralandı:

"Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Bu nedenle panik yapmayın. Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Tekne kullanıyorsanız, cankurtaran yeleği giyin. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Özellikle yüzme bilmeyenler, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemelidir. Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Ani bir şekilde suya atlamayın. Soğuk olan su sizi paniğe sevk edebildiği gibi kramplara da yol açabilir. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayın. 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. En iyi olasılıkla felç olabilirsiniz. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Dalgalı sulara girmeyiniz, girdiyseniz açılmayın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçının. Rip akıntısı (kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı) olan yerlerde denize girilmemeli, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine sahile karşı yüzünüz bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız. Zaten bir süre sonra açıkta akıntı sona erecektir."

Açıklamada ayrıca boğulma vakalarıyla karşılaşan vatandaşların ilk olarak yapması gerekenin boğulma nedenini ortadan kaldırmak, bilinç kontrolü yapmak, temel yaşam desteği sağlamak, derhal tıbbi yardım istemek ve yaşam bulgularını izlemek olduğu ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Afet Ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAfadBoğulma
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