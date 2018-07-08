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TOKİ yılın ilk yarısında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ Başkanı Turan, "Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

TOKİ yılın ilk yarısında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ Başkanı Turan, "Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:43
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TOKİ yılın ilk yarısında 20 bin 973 konutu ihale etti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ'nin, 81 ilde 600'ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Ergün, yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedefleri doğrultusunda devam ettiklerini aktaran Turan, bu iki ayda 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacaklarını, böylelikle 6 ayın sonunda 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacaklarını anlattı.

Turan, Marmara'da konut yapımına hızla devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde İstanbul'da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini, bu ilde son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, 2018 içerisinde 2 bin 330 konutun daha ihalesini yaptıklarını aktardı.

Marmara Bölgesi'nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini kaydeden Turan, Bursa'da 148, Çanakkale'de 221, Bilecik'te 117, Kırklareli'nde 119, Edirne'de 98, Balıkesir'de 947 konutun ihalesini yaptıklarını bildirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 3 bin 508 konut 

Turan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladık. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettik. Şanlıurfa Maşuk'ta 6 bin konutluk ve Gaziantep'te 50 bin konutluk projeler üretmeye devam ediyoruz. Güneydoğu'da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladık. Bunlar, Mardin'de 394, Diyarbakır'da 194, Gaziantep'te 500 konut. Doğu Anadolu'da da 2 bin 420 konutun ihalesini bu yıl yaptık. Bu ihaleler, Elazığ'da bin 365 konut, Erzincan'da 314 konut, Tunceli'de 269 konut, Malatya'da 472 konut şeklinde."

Ege bölgesinde özellikle İzmir ve Manisa'da yerel ve yatay mimari ile konut ürettiklerini vurgulayan Turan, bölgede bu yıl 3 bin 547 konutu ihale ettiklerini bildirdi. Turan, Ege'de Afyonkarahisar'da 320, Denizli'de 2 bin 525, Manisa'da 234, İzmir'de de 468 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Karadeniz'de yatırımlar devam ediyor"

TOKİ Başkanı Turan, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yerel mimari ile bölgenin doğal yapısına uygun projeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, Karadeniz'in tamamında yılın ilk altı ayında 2 bin 250 konutun ihalesini yaptıklarını aktardı.

Bolu'da 392, Rize'de 640, Çorum'da 354, Trabzon'da 142, Bartın'da 423, Gümüşhane'de 98, Düzce'de 127 ve Amasya'da 74 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildiren Turan, Akdeniz Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 3 bin 503 konutun ihalesini tamamladıkları bilgisini verdi.

Turan, Adana'da bin 550, Burdur'da 104, Hatay'da 384, Kahramanmaraş'ta 624, Isparta'da 53, Antalya'da 583, Mersin'de 205 konutun ihalesini yaptıklarını kaydetti.

Temmuz ve ağustosta 2 bin 241 konutun ihale tarihi alındı

TOKİ, temmuz ve ağustos aylarında 2 bin 241 konutun ihalesi için tarihleri belirledi. Temmuz ayında sırasıyla İstanbul'da 224, Kırşehir'de 127, Mersin'de 262, Zonguldak'da 307 konutun, ağustosta ise Van'da 177, Bingöl'de 130, Aydın'da 215, Şanlıurfa'da 537, Denizli'de 148 ve Düzce'de 56 konutun ihalesi gerçekleştirilecek.

Yapılan ve yapılacak ihalelerinin ayrıntılı bilgisine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİErgün TuranSosyal Yaşam Projesi
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