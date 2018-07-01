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TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep

TOKİ Başkanı Turan, "Silivri'de dar ve orta gelir katmanı için satışa sunulan bin 356 sosyal konuta 20 bin 639 başvuru geldi." dedi.

TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep

TOKİ Başkanı Turan, "Silivri'de dar ve orta gelir katmanı için satışa sunulan bin 356 sosyal konuta 20 bin 639 başvuru geldi." dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:14
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TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları tamamlanırken, bu konutlara toplam 20 bin 639 talep geldi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri'de dar ve orta gelir katmanı için satışa sunulan bin 356 sosyal konuta 20 bin 639 başvuru yapıldığını aktardı.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Turan, “Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır “dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, “Bin 356 konutumuz içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunduk. Bu konutlarımıza 17 bin 1 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvuru geldi." ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, 11-12 Temmuz'da noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirterek, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerini 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceklerini bildirdi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini anlatan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur." görüşlerini aktardı.

TOKİ 837 bin konuta ulaştı

1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002’ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğine değinen Turan, “2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile TOKİ insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 837 bin konut inşa etmiş durumdadır. TOKİ olarak, vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. 2023’te 1 milyon 200 bin hedefine varacağız." ifadelerini kullandı.

Turan, 2015 yılının sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerini aktararak, “2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen bu hedefimizi yakalayarak 64 bin 229 sosyal konut üretimini gerçekleştirdik. İdare olarak 2017 yılında 60 bin sosyal konut inşa ettik. 2018 yılında da 60 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz rakama ulaşacağız.” yorumunu yaptı.

Şehirleri 2023 Türkiye’sine hazırladıklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"2023'e giden yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri de başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm projelerimizde dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için, TOKİ olarak artık sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyan projeler üretiyoruz. Temel üretim disiplinlerimizin bir diğeri ise 'mutlak kalite' yaklaşımıdır. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi idaremizin öncelik sıralamasında birinci sıradadır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİSilivriSilivri Konutları
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