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TOKİ'den turizm çalışanlarına konut müjdesi

TOKİ tarafından, Antalya Serik'te turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı.

TOKİ'den turizm çalışanlarına konut müjdesi

TOKİ tarafından, Antalya Serik'te turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56
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TOKİ'den turizm çalışanlarına konut müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Antalya'nın Serik ilçesinde turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik'in Kocayatak Mahallesi'nde TOKİ tarafından turizm çalışanlarına tahsis edilecek konutların temelleri atıldı.

Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konutların tamamlanmasıyla bölgede yeni bir mahalle oluşacak. Konut dışında proje çerçevesinde cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkanlar ve park alanları da olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5-6 ay içinde turizm çalışanlarının kuralarını çekerek konutlarını teslim alacağını belirterek, "Böylelikle Serik'te, Belek'te, Kadriye'de, Boğazkent'te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıTOKİAntalyaSerik
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