TOKİ'den 28 ilde arsa satışı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 28 ilde toplam 2 milyon 39 bin 42 metrekare büyüklüğünde 197 arsa satışa çıkarıldı.

TOKi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde, toplam 2 milyon 39 bin 42,64 metrekare büyüklüğünde 197 arsa satılacak.

Muhammen bedeli yaklaşık 872 milyon lira olan konut, turizm, ticaret, sanayi ve benzeri amaçlar için kullanılabilecek arsaların satışı, "açık artırma" yöntemiyle yapılacak.

Müzayede, 3 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Satışlar, "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden de canlı yayınlanacak.

Satışa sunulan arsaların bazıları şöyle:

"İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda özel eğitim, özel sağlık, İkitelli'de konut, konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar. Ankara Çankaya'da konut, ticaret, Akyurt'ta sanayi ve depolama, Gölbaşı'nda konut, ticaret, Pursaklar'da konut, ticaret, Sincan'da konut, Yenimahalle'de konut, Kahramankazan'da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar. Elazığ merkezde özel eğitim, konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar. Eskişehir Odunpazarı'nda konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar. Gaziantep Şehitkamil'de konut ve kentsel servis alanları niteliğinde imarlı arsalar. Denizli Pamukkale'de konut niteliğinde imarlı arsalar. Tekirdağ Çorlu'da konut, ticaret, akaryakıt, Süleymanpaşa'da sanayi alanı niteliğinde imarlı arsalar. Mardin Artuklu'da gelişme konut, ticaret, akaryakıt istasyonu niteliğinde imarlı arsalar."

Satışlara ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.