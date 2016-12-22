Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (

FETÖ/PDY

) davasında biri öğretmen, 4'ü avukat 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan eski öğretmen Serdar Ateş ile tutuksuz yargılanan avukatlar Mesut Böğrek, Ferhat Kızılkaya, Şaban Top ve Kadir Tulum katıldı.

Mahkeme heyeti, örgütün avukat yapılanmasında "abilik" yaptığı öne sürülen sanık Ateş'i "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl, "örgüt üyeliği" suçundan da Böğrek'i bir yıl 8 ay, Kızılkaya'yı bir yıl 8 ay 18 gün, Top'u 2 yıl bir ay ve Tulum'u 3 yıl bir ay hapisle cezalandırdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklardan Ateş tutuklanmış, Böğrek, Kızılkaya, Top ve Tulum ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında 68 sayfalık iddianamenin tamamlanmasının ardından dava açılmıştı.

AA