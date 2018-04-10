Tokat ve Uşak'ta FETÖ soruşturması

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Kütahya, Tekirdağ, Samsun ve Antalya'da haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Meslekten ihraç edilen 3 hakim, bir hakim adayı ile 3 hukuk mezunundan oluşan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uşak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 astsubay ve bir uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Uşak, Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A'nın da bulunduğu 6 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.